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Boast

Boast

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الموقع الإلكتروني: boast.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Boast على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يساعد التفاخر الشركات المبتكرة في الولايات المتحدة وكندا في الحصول على المليارات من التمويل الحكومي. نحن نقوم بأتمتة وتبسيط عملية طلب الائتمان الضريبي للبحث والتطوير للحصول على مبالغ مستردة أكبر - بشكل أسرع.

الموقع الإلكتروني: boast.ai

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