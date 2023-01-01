Alloy عبارة عن منصة لاتخاذ القرار بشأن الهوية تساعد البنوك وشركات التكنولوجيا المالية على أتمتة قراراتها المتعلقة بالتأهيل ومراقبة المعاملات والاكتتاب الائتماني.

الموقع الإلكتروني: alloy.com

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