قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يتيح موقع GOAT.tax فرصة للشركات الناشئة والشركات بما في ذلك الشركات المصنعة والبرمجيات والألعاب وشركات إنترنت الأشياء للمطالبة بإعفاءات ضريبية للبحث والتطوير عبر منصة عبر الإنترنت. تتخلص GOAT.tax من كل التخمينات المتعلقة بحوافز الائتمان الضريبي المعقدة من خلال تقديم تجربة سهلة الاستخدام وذاتية التوجيه إلى جانب التكامل مع أنظمة كشوف المرتبات. يساعد SmartCreditEngine الخاص بـ GOAT على ضمان حصول كل شركة على الحد الأقصى من المزايا الضريبية.

الموقع الإلكتروني: goat.tax

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GOAT.tax. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.