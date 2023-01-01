WebCatalog
TaxSlayer

TaxSlayer

taxslayer.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TaxSlayer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

TaxSlayer هي أسهل طريقة لتقديم الضرائب الفيدرالية وضرائب الولاية عبر الإنترنت. تعرف على خدمات إعداد الضرائب لدينا واحصل على الحد الأقصى لاسترداد أموالك اليوم.

الموقع الإلكتروني: taxslayer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TaxSlayer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

TurboTax

TurboTax


TaxAct

TaxAct

taxact.com

FreeTaxUSA

FreeTaxUSA

freetaxusa.com

Accointing

Accointing

accointing.com

JuanTax

JuanTax

juan.tax

Quicko

Quicko

quicko.com

Wealthsimple

Wealthsimple

wealthsimple.com

ZenLedger

ZenLedger

zenledger.io

Techoo

Techoo

teachoo.com

Hnry

Hnry

hnry.co.nz

Harbor Compliance

Harbor Compliance

harborcompliance.com

Numetric

Numetric


    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية