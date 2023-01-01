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AInvest

AInvest

ainvest.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AInvest على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مرحبًا بك في AInvest: أفضل تطبيق لتداول الأسهم للمبتدئين. يمكنك تتبع تحركات السوق، والحصول على رؤى من محللي الذكاء الاصطناعي وول ستريت، والاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة مقابل عمولات قدرها 0 دولار.

الموقع الإلكتروني: ainvest.com

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