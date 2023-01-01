WebCatalog
ElliSense

ElliSense

app.ellisense.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ElliSense على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احصل على برنامج تحليل معنويات السوق العالمية المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يتميز بسهولة الاستخدام ويحلل آلاف نقاط البيانات لتزويدك بالمعلومات التي تحتاجها.

الموقع الإلكتروني: ellisense.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ElliSense. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Craft

Craft

craft.co

Stockbit

Stockbit

stockbit.com

TeleTrader Public Workstation

TeleTrader Public Workstation

teletrader.com

‎BigONE

‎BigONE

big.one

TheStreet

TheStreet

thestreet.com

CB Insights

CB Insights

app.cbinsights.com

FreightWaves

FreightWaves

freightwaves.com

Electrek

Electrek

electrek.co

IBISWorld

IBISWorld

my.ibisworld.com

Brandwatch

Brandwatch

my.brandwatch.com

New River

New River

newriver.io

ApyHub

ApyHub

apyhub.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية