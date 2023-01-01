WebCatalog
ANT Aliceblue

ANT Aliceblue

ant.aliceblueonline.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ANT Aliceblue على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يسمح ANT Aliceblue للأشخاص بالتحليل والتداول باستخدام الأدوات المالية في جميع البورصات (NSE، MCX، BSE). عرض بيانات السوق في الوقت الفعلي، وتحليل السوق والأدوات باستخدام أدوات سهلة المتابعة، وتقديم الطلبات ببضع نقرات، وتقييم محفظتك وموجزات الأخبار المفيدة. إنه يساعد الأشخاص في التداول والوساطة.

الموقع الإلكتروني: aliceblueonline.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ANT Aliceblue. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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