WebCatalog
NetDania

NetDania

netdania.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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البيتكوين وأكثر من 20,000 أداة مالية أخرى. الآلاف من الأسهم والمؤشرات في الوقت الحقيقي. نظرة عالمية متميزة. تدفق القراد عن طريق اقتباسات القراد. أسعار صرف العملات الأجنبية المتميزة بين البنوك. أفضل الرسوم البيانية، بما في ذلك. التداول من الرسم البياني. الأخبار في الوقت الحقيقي والتقويم الاقتصادي.

الموقع الإلكتروني: netdania.com

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