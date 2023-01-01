IC Markets هي شركة وساطة عبر الإنترنت مقرها أستراليا تتداول في المشتقات المالية ومقرها في سيدني. تتخصص IC Markets في عقود الفروقات على الفوركس ومؤشرات الأسهم والسلع والسندات وأسواق الأسهم في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأستراليا وأوروبا.

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