WebCatalog
IC Markets

IC Markets

secure.icmarkets.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IC Markets على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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IC Markets هي شركة وساطة عبر الإنترنت مقرها أستراليا تتداول في المشتقات المالية ومقرها في سيدني. تتخصص IC Markets في عقود الفروقات على الفوركس ومؤشرات الأسهم والسلع والسندات وأسواق الأسهم في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأستراليا وأوروبا.

الموقع الإلكتروني: icmarkets.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IC Markets. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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