WebCatalog
GoNoodle

GoNoodle

gonoodle.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GoNoodle على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اجعل وقت الشاشة نشطًا مع أكثر من 300 مقطع فيديو للرقص وتمارين اليوغا وأنشطة اليقظة الذهنية للأطفال! تحظى مقاطع فيديو GoNoodle بثقة المعلمين ويتم استخدامها في 4 من أصل 5 مدارس ابتدائية عامة في الولايات المتحدة، وتنشئ أكثر من 667 مليون دقيقة حركة كل شهر في المنازل والمدارس.

الموقع الإلكتروني: gonoodle.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GoNoodle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Seesaw

Seesaw

seesaw.me

Mathletics

Mathletics

mathletics.com

Momoyoga

Momoyoga

momoyoga.com

Quizlet

Quizlet

quizlet.com

Smartick

Smartick

smartickmethod.com

Mailshake

Mailshake


Tynker

Tynker

tynker.com

K12

K12

k12.com

LUNA Astrology

LUNA Astrology

lunaastrology.com

bunq

bunq

bunq.com

XT.COM

XT.COM

xt.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية