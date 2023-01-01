اجعل وقت الشاشة نشطًا مع أكثر من 300 مقطع فيديو للرقص وتمارين اليوغا وأنشطة اليقظة الذهنية للأطفال! تحظى مقاطع فيديو GoNoodle بثقة المعلمين ويتم استخدامها في 4 من أصل 5 مدارس ابتدائية عامة في الولايات المتحدة، وتنشئ أكثر من 667 مليون دقيقة حركة كل شهر في المنازل والمدارس.

الموقع الإلكتروني: gonoodle.com

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