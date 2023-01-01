WebCatalog
CSSDesignAwadrs

CSSDesignAwadrs

cssdesignawards.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CSSDesignAwadrs على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

جوائز تصميم CSS. كن ملهمًا، كن ملهمًا. قم بإرسال موقع الويب الخاص بك إلى أفضل جوائز CSS في العالم للحصول على فرصة للفوز بجوائز موقع اليوم وجوائز واجهة المستخدم وجوائز UX والمزيد من لجنة تضم أكثر من 200 من مصممي ومطوري الويب الدوليين.

الموقع الإلكتروني: cssdesignawards.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CSSDesignAwadrs. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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