Jobsort عبارة عن لوحة وظائف للمطورين والمختبرين ومديري المشاريع ومصممي UX. يأتي اسم Jobsort من خوارزمية Quicksort.

الموقع الإلكتروني: jobsort.com

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