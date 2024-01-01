بدائل - Interaction Design Foundation

SHRM

shrm.org

تعمل جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM) على إنشاء أماكن عمل أفضل حيث يزدهر أصحاب العمل والموظفين معًا. نظرًا لأن SHRM هي صوت كل الأشياء التي تعمل والعمال ومكان العمل، فهي أول خبير ومنظم وقائد فكري في القضايا التي تؤثر على أماكن العمل المتطورة اليوم. مع أكثر من 300.000 عضو تنفيذي في مجال الموارد البش...