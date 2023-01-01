WebCatalog
HiringThing

HiringThing

login.hiringthing.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HiringThing على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

HiringThing هو نظام تتبع المتقدمين الحائز على جوائز والذي يجعل من السهل نشر الوظائف عبر الإنترنت، وإدارة المتقدمين، وتوظيف موظفين رائعين. يعمل برنامج التوظيف الغني بالميزات والمعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بـ HiringThing على إنشاء تجارب توظيف سلسة، مما يتيح سعادة التوظيف للجميع. تتيح واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة لدينا والوثائق الصديقة للمطورين حلول توظيف مخصصة لأنظمة الموارد البشرية والامتيازات ووكالات التوظيف والمزيد.

الموقع الإلكتروني: login.hiringthing.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HiringThing. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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