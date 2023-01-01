HiringThing هو نظام تتبع المتقدمين الحائز على جوائز والذي يجعل من السهل نشر الوظائف عبر الإنترنت، وإدارة المتقدمين، وتوظيف موظفين رائعين. يعمل برنامج التوظيف الغني بالميزات والمعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بـ HiringThing على إنشاء تجارب توظيف سلسة، مما يتيح سعادة التوظيف للجميع. تتيح واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة لدينا والوثائق الصديقة للمطورين حلول توظيف مخصصة لأنظمة الموارد البشرية والامتيازات ووكالات التوظيف والمزيد.

الموقع الإلكتروني: login.hiringthing.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HiringThing. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.