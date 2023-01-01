نظام تتبع المتقدمين الأكثر ابتكارًا والذي تم تصميمه مع الأخذ في الاعتبار خبرة القائم بالتوظيف والمرشح. BrightMove هي شركة رائدة في مجال الابتكار العالمي القائم على السحابة وحائزة على جوائز في صناعة برمجيات التوظيف.

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