تعمل إيمي على زيادة أداء فريق المبيعات باستخدام أسلوب اللعب لجعل كل ممثل في فريقك هو أفضل ممثل في فريقك. قم بتحسين أداء مندوب المبيعات الخاص بك باستخدام منصة اللعب الخاصة بـ Amy. حول كل مندوب مبيعات في فريقك إلى أفضل مندوب مبيعات في فريقك.

الموقع الإلكتروني: myamy.io

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