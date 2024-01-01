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Veles

Veles

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الموقع الإلكتروني: getveles.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Veles على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Copilot for Enterprise Sales. Veles is the only pricing calculator that gives sales teams the confidence to close bigger deals. Train our copilot on your sales data to make every rep a top performer.

الموقع الإلكتروني: getveles.com

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