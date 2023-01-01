بدائل - Plecto

Spiff

spiff.com

Spiff، أو spiv هي لغة عامية للحصول على مكافأة فورية للبيع. عادة، يتم دفع الرسوم، إما من قبل الشركة المصنعة أو صاحب العمل، مباشرة إلى مندوب المبيعات لبيع منتج معين. يتم تقديمه أحيانًا على هيئة SPIF أو SPIFF مع كلمات مخترعة لتناسب الحروف، ولكنها ليست الأصل (انظر أدناه).