ScaleXP عبارة عن منصة لتحليل البيانات تجمع بين الأنظمة المالية والتسويقية لمساعدة الشركات الطموحة على زيادة قوة بياناتها إلى أقصى حد والنمو بشكل أسرع. نحن نزود الشركات التي تعمل في مجال التعاملات بين الشركات (B2B) بمصدر واحد للحقيقة من خلال جمع البيانات عبر الأنظمة الرائدة (المحاسبة، والمبيعات، والتسويق)، مما يسهل النمو بثقة. تمكين التعاون بين الفرق من خلال لوحات المعلومات المشتركة. باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس المؤتمتة في B2B استنادًا إلى نوع عملك (SaaS وبدء التشغيل وما إلى ذلك) لحساب MRR وARR وLTC وCAC والتحليل الجماعي وغير ذلك الكثير! تم تصميم المنصة للشركات المتنامية، وخاصة تلك التي لديها مستثمرين. يمكّن برنامج ScaleXP المستخدمين من جمع التبرعات بثقة، من خلال بياناتنا في الوقت الفعلي وعرض المؤسسين للوحة التحكم لإبقاء أصابعك على نبض أداء الأعمال.

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الموقع الإلكتروني: scalexp.com

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