WebCatalog

ScaleXP

ScaleXP

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الموقع الإلكتروني: scalexp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ScaleXP على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ScaleXP عبارة عن منصة لتحليل البيانات تجمع بين الأنظمة المالية والتسويقية لمساعدة الشركات الطموحة على زيادة قوة بياناتها إلى أقصى حد والنمو بشكل أسرع. نحن نزود الشركات التي تعمل في مجال التعاملات بين الشركات (B2B) بمصدر واحد للحقيقة من خلال جمع البيانات عبر الأنظمة الرائدة (المحاسبة، والمبيعات، والتسويق)، مما يسهل النمو بثقة. تمكين التعاون بين الفرق من خلال لوحات المعلومات المشتركة. باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس المؤتمتة في B2B استنادًا إلى نوع عملك (SaaS وبدء التشغيل وما إلى ذلك) لحساب MRR وARR وLTC وCAC والتحليل الجماعي وغير ذلك الكثير! تم تصميم المنصة للشركات المتنامية، وخاصة تلك التي لديها مستثمرين. يمكّن برنامج ScaleXP المستخدمين من جمع التبرعات بثقة، من خلال بياناتنا في الوقت الفعلي وعرض المؤسسين للوحة التحكم لإبقاء أصابعك على نبض أداء الأعمال.

الفئات:

Business
أدوات تصور البيانات

الموقع الإلكتروني: scalexp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ScaleXP. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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