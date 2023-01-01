تحتوي محفظة CompEAT على المحاسبة، والمخزون، والاستخبارات، وسجل العمل، والجدول الزمني، والتكامل مع 80 شريكًا في نقاط البيع.

الموقع الإلكتروني: portal.compeat.com

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