ShiftPro عبارة عن منصة لإدارة نوبات الموظفين لعملك. فهو يوفر لك منصة موحدة لجميع احتياجات جدولة الورديات الخاصة بك - بدءًا من تحديد ساعات الورديات وحتى أتمتة تناوب الورديات.

الموقع الإلكتروني: shiftpro.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ShiftPro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.