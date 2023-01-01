إدارة موظفيك مع حل واحد. يمكنك التواصل مع موظفيك غير المكتبيين وإدارتهم وتدريبهم باستخدام تطبيق الشركة الشامل من Connecteam. سهل الاستخدام، وسهل التخصيص، وسهل القياس.

الموقع الإلكتروني: connecteam.com

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