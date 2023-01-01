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Whale

Whale

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الموقع الإلكتروني: usewhale.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Whale على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أسرع طريقة لتنسيق فريقك. قم بتوثيق إجراءاتك وعملياتك وجعلها مركزية، وقم بتدريب فريقك وإدارة مصدر مركزي واحد للحقيقة لجميع معارف شركتك.

الموقع الإلكتروني: usewhale.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Whale. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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