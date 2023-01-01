قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

أسرع طريقة لتنسيق فريقك. قم بتوثيق إجراءاتك وعملياتك وجعلها مركزية، وقم بتدريب فريقك وإدارة مصدر مركزي واحد للحقيقة لجميع معارف شركتك.

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