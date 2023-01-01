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Additor

Additor

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الموقع الإلكتروني: additor.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Additor على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ابق متزامنًا أثناء التوزيع! يساعد Additor فريقك على التعاون بشكل غير متزامن دون احتكاك بناءً على المصدر الحي للحقيقة. يمكنك تنظيم أنواع مختلفة من المحتوى ومشاركتها، ومتابعة السياق بوضوح من خلال تتبع التغييرات والإصدارات.

الموقع الإلكتروني: additor.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Additor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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