WebCatalog
Moonsense

Moonsense

moonsense.io

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Moonsense على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

فهم سلوك المستخدم البشري وراء الجهاز وذكاء شبكة المستخدم، يساعد Moonsense العملاء على اكتشاف مخططات الاحتيال الأكثر تطورًا من خلال توفير الوصول الفوري إلى الإشارات القابلة للتنفيذ وبيانات المصدر الدقيقة الأساسية لتعزيز اكتشاف الاحتيال دون خلق احتكاك إضافي مع المستخدم. جرب Moonsense، اتصل بالمبيعات، واكتشف أصعب أنواع الاحتيال، وافهم الهيئة الرقمية … الصفحة الرئيسية اقرأ المزيد »

الموقع الإلكتروني: moonsense.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Moonsense. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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