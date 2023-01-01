FingerprintJS

واجهة برمجة تطبيقات بصمة المتصفح. أوقف عمليات الاحتيال والبريد العشوائي وعمليات الاستيلاء على الحسابات باستخدام بصمة المتصفح الدقيقة بنسبة 99.5% كخدمة.

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