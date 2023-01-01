Veriff
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الموقع الإلكتروني: veriff.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Veriff على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Veriff هي شركة عالمية تقدم خدمات التحقق من الهوية، تأسست ويقع مقرها الرئيسي في تالين، إستونيا. تقدم الشركة خدمات للشركات عبر الإنترنت للتخفيف من محاولات الاحتيال والمساعدة في الامتثال التنظيمي. من خلال توفير الحماية من الاحتيال في الهوية وسرقة الهوية، تتحقق Veriff من هوية العميل تلقائيًا، باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يحلل العديد من المؤشرات التكنولوجية والسلوكية، بما في ذلك التعرف على الوجه. يتم تقديم الخدمة للشركات كواجهة برمجة التطبيقات (API)، والتي تمت مقارنتها بـ Stripe.
الموقع الإلكتروني: veriff.com
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