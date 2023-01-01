Veriff هي شركة عالمية تقدم خدمات التحقق من الهوية، تأسست ويقع مقرها الرئيسي في تالين، إستونيا. تقدم الشركة خدمات للشركات عبر الإنترنت للتخفيف من محاولات الاحتيال والمساعدة في الامتثال التنظيمي. من خلال توفير الحماية من الاحتيال في الهوية وسرقة الهوية، تتحقق Veriff من هوية العميل تلقائيًا، باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يحلل العديد من المؤشرات التكنولوجية والسلوكية، بما في ذلك التعرف على الوجه. يتم تقديم الخدمة للشركات كواجهة برمجة التطبيقات (API)، والتي تمت مقارنتها بـ Stripe.

الموقع الإلكتروني: veriff.com

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