WebCatalog

Fraud Blocker

Fraud Blocker

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: fraudblocker.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fraud Blocker على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الحماية من النقر الاحتيالي قم بحظر عمليات النقر الاحتيالية وتحسين أداء إعلانك وتوفير المال في دقائق معدودة باستخدام أداة Fraud Blocker.

الموقع الإلكتروني: fraudblocker.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fraud Blocker. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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