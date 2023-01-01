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Scope Technologies

Scope Technologies

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الموقع الإلكتروني: myscopetech.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Scope Technologies على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقارير إقلاع دقيقة لتوفير الوقت والمال. تحسين دقة التقدير لعملائك لأي مشروع.

الموقع الإلكتروني: myscopetech.com

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