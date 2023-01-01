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Celoxis

Celoxis

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الموقع الإلكتروني: celoxis.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Celoxis على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج إدارة المشاريع الكل في واحد. احصل على ميزات على مستوى المؤسسات ولوحات معلومات ديناميكية والعديد من التخصيصات في حل اقتصادي واحد.

الموقع الإلكتروني: celoxis.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Celoxis. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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