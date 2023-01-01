WebCatalog
U.STRA ITSM

U.STRA ITSM

ustracloud.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من U.STRA ITSM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

كشريك في AWS وNCP وTOAST وAzure خبراء السحابة الذين اكتسبوا المعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات + الأعمال في مختلف الصناعات نحن نقدم خدمات الاستشارة والبناء والتشغيل لـ AWS وNCP وTOAST وAzure وما إلى ذلك. على وجه الخصوص، واستنادًا إلى هذه المعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات، يمكن استخدام AWS وNCP وTOAST وAzure وما إلى ذلك. لدينا نقاط قوة في الاستشارات السحابية والهجرة.

الموقع الإلكتروني: ustracloud.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ U.STRA ITSM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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