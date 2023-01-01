U.STRA ITSM

كشريك في AWS وNCP وTOAST وAzure خبراء السحابة الذين اكتسبوا المعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات + الأعمال في مختلف الصناعات نحن نقدم خدمات الاستشارة والبناء والتشغيل لـ AWS وNCP وTOAST وAzure وما إلى ذلك. على وجه الخصوص، واستنادًا إلى هذه المعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات، يمكن استخدام AWS وNCP وTOAST وAzure وما إلى ذلك. لدينا نقاط قوة في الاستشارات السحابية والهجرة.

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