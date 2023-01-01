نظام معلومات الطلاب - برنامج سهل الاستخدام لمساعدة مدرستك على توفير الوقت وتحسين التسجيل وتحقيق مهمتها.

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