WebCatalog
Blooket

Blooket

blooket.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blooket على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Blooket هي لعبة جديدة ومثيرة في لعبة المراجعة الحديثة للفصل الدراسي. ويهدف إلى التوفيق بين العمل والتعليم لخلق تجربة تعليمية مثالية!

الموقع الإلكتروني: blooket.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blooket. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Satchel One

Satchel One

satchelone.com

Guru99

Guru99

guru99.com

CreatrixCampus

CreatrixCampus

gitam.creatrixcampus.com

Furwee

Furwee

furwee.ai

Eduhap

Eduhap

learn.eduhap.com

Philoid

Philoid

philoid.com

Appbot

Appbot

app.appbot.co

Hāpara

Hāpara

app.hapara.com

K12

K12

login-learn.k12.com

CliK

CliK

clik.tradingacademy.com

ICE Casino

ICE Casino

icecasino.com

iClicker

iClicker

iclicker.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية