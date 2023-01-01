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Furwee

Furwee

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الموقع الإلكتروني: furwee.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Furwee على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

شريك التعلم لطفلك المدعوم من ChatGPT. تحويل "وقت الدراسة" إلى "وقت ممتع"! استمتع بتجربة أفق جديد للتعلم مع أول 20 رسالة مجانية في الإصدار التجريبي التجريبي من دروس المحادثة. سجل اليوم واجعل التعليم مغامرة!

الموقع الإلكتروني: furwee.ai

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