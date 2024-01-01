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Talentspace

Talentspace

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: talentspace.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Talentspace على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Talentspace عبارة عن منصة افتراضية ومختلطة لفعاليات التوظيف. بفضل تصميمها الذي يركز على المستخدم والذي يركز على الفيديو أولاً، تتيح Talentspace لأصحاب العمل والمراكز المهنية ومجالس القوى العاملة استضافة أحداث مهنية غامرة لا تُنسى.

الفئات:

Business
منصات الأحداث الافتراضية

الموقع الإلكتروني: talentspace.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Talentspace. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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sequel.io

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Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

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