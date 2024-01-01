يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Talentspace على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Talentspace عبارة عن منصة افتراضية ومختلطة لفعاليات التوظيف. بفضل تصميمها الذي يركز على المستخدم والذي يركز على الفيديو أولاً، تتيح Talentspace لأصحاب العمل والمراكز المهنية ومجالس القوى العاملة استضافة أحداث مهنية غامرة لا تُنسى.

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الموقع الإلكتروني: talentspace.io

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