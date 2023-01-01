تعمل Career.Place على إزالة التحيز من عملية التوظيف وتمكين التنوع والامتثال من خلال حل قائم على SaaS. يتحرك المتقدمون من خلال مهنة مجهولة ومتسقة وشبه آلية. مسار التوظيف، حيث يقوم أصحاب العمل (الموارد البشرية، والتنوع والتطوير، والمسؤولون التنفيذيون في مجال المساعدة، والقائمون بالتوظيف) بتقديم المرشحين عندما يلبون احتياجات الشركة أو يتم استبعادهم من الاعتبار عندما لا يفعلون ذلك. مؤهل.

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