WebCatalog
Career.Place

Career.Place

app.career.place

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Career.Place على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعمل Career.Place على إزالة التحيز من عملية التوظيف وتمكين التنوع والامتثال من خلال حل قائم على SaaS. يتحرك المتقدمون من خلال مهنة مجهولة ومتسقة وشبه آلية. مسار التوظيف، حيث يقوم أصحاب العمل (الموارد البشرية، والتنوع والتطوير، والمسؤولون التنفيذيون في مجال المساعدة، والقائمون بالتوظيف) بتقديم المرشحين عندما يلبون احتياجات الشركة أو يتم استبعادهم من الاعتبار عندما لا يفعلون ذلك. مؤهل.

الموقع الإلكتروني: career.place

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Career.Place. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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