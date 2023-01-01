iClickats Corporate

iClickats هو نظام تتبع مقدمي الطلبات يعتمد على البيانات، وقد تم إنشاؤه بواسطة مسؤولي التوظيف الذين قاموا بتوسيع نطاق الشركات الناشئة في Unicorn. باعتباره برنامج توظيف مؤتمت بالكامل، يوفر iClickats البيانات والتقارير التي تساعد على توسيع نطاق المؤسسات وخفض تكاليف التوظيف بنسبة 50%. مثالي لـ: - محركات التوظيف - إعداد التقارير والتحليل والتنبؤ (أي شيء بدءًا من تدفق الوظائف إلى رفض العروض والانضمام) - الإجابة على أكثر من 100 سؤال لمدير التوظيف

الموقع الإلكتروني: iclickats.com

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