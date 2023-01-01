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LinkedIn Messaging

LinkedIn Messaging

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الموقع الإلكتروني: linkedin.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LinkedIn Messaging على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تتيح لك خدمة LinkedIn Messaging التواصل مع أعضاء LinkedIn الآخرين الذين تتصل بهم. على LinkedIn، يمكنك فقط إرسال رسائل إلى زملائك من الدرجة الأولى (وداخل صفحات المجموعة، إلى زملائك أعضاء المجموعة) مجانًا. إذا لم تكن متصلاً، فلديك دائمًا خيار إرسال بريد InMail إلى عضو آخر في LinkedIn.

الموقع الإلكتروني: linkedin.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LinkedIn Messaging. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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