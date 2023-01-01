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تتيح لك خدمة LinkedIn Messaging التواصل مع أعضاء LinkedIn الآخرين الذين تتصل بهم. على LinkedIn، يمكنك فقط إرسال رسائل إلى زملائك من الدرجة الأولى (وداخل صفحات المجموعة، إلى زملائك أعضاء المجموعة) مجانًا. إذا لم تكن متصلاً، فلديك دائمًا خيار إرسال بريد InMail إلى عضو آخر في LinkedIn.

الموقع الإلكتروني: linkedin.com

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