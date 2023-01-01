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Pet Circle

Pet Circle

petcircle.com.au

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Pet Circle هو أكبر بائع تجزئة للحيوانات الأليفة عبر الإنترنت في أستراليا. نحن نسعى جاهدين لخلق عالم أفضل يتمتع فيه كل حيوان أليف بصحة جيدة وسعيدة. دعونا الحيوانات الأليفة أفضل معا

الموقع الإلكتروني: petcircle.com.au

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pet Circle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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