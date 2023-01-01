WebCatalog
Verywell Mind

Verywell Mind

verywellmind.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Verywell Mind على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

سواء كنت ترغب في إدارة التوتر بشكل أفضل، أو فهم اضطراب الصحة العقلية، أو معرفة سبب أحلامنا، احصل على التوجيه الذي تحتاجه لتكون بصحة جيدة وسعيدة.

الموقع الإلكتروني: verywellmind.com

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