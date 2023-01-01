يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Player FM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

انضم إلى أفضل تطبيق بودكاست في العالم لإدارة برامجك المفضلة عبر الإنترنت وتشغيلها دون الاتصال بالإنترنت على تطبيقات Android وiOS. إنه مجاني وسهل!

الموقع الإلكتروني: player.fm

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Player FM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.