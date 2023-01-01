قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

zkipster هي منصة لإدارة الأحداث لأفضل الأحداث في العالم. نحن نقدم أدوات فعاليات قوية ورؤى فريدة لبناء العلاقات مع الضيوف ورعايتها وإتقانها. نحن نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية والمنظمات ذات الشهرة العالمية فيما يتعلق بالبريد الإلكتروني المخصص، واتصالات الرسائل النصية القصيرة وواتساب، وإدارة الضيوف، وتسجيل الوصول إلى الأحداث عبر الإنترنت وغير متصل، وإدارة الجلسات والسعة في الوقت الفعلي، ومخططات المقاعد الديناميكية، ورموز QR والمزيد.

الفئات :

الموقع الإلكتروني: zkipster.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ zkipster. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.