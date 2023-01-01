قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Um sistema gratuito para organizar seu dinheiro. Tenha informações sobre seus gastos e ganhos organizadas de forma clara e objetiva, permitindo tomar as melhores decisões e manter suas finanças sempre sob controle.

الموقع الإلكتروني: orcamentopessoal.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Orçamento Pessoal. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.