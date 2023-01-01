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Orçamento Pessoal

Orçamento Pessoal

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الموقع الإلكتروني: orcamentopessoal.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Orçamento Pessoal على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Um sistema gratuito para organizar seu dinheiro. Tenha informações sobre seus gastos e ganhos organizadas de forma clara e objetiva, permitindo tomar as melhores decisões e manter suas finanças sempre sob controle.

الموقع الإلكتروني: orcamentopessoal.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Orçamento Pessoal. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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