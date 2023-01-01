Orçamento Pessoal
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الموقع الإلكتروني: orcamentopessoal.net
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Orçamento Pessoal على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Um sistema gratuito para organizar seu dinheiro. Tenha informações sobre seus gastos e ganhos organizadas de forma clara e objetiva, permitindo tomar as melhores decisões e manter suas finanças sempre sob controle.
الموقع الإلكتروني: orcamentopessoal.net
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