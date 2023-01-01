برنامج للصالات الرياضية، وصندوق كروس فيت والاستوديوهات الدفع المتكرر، ونظام التحكم في الوصول للتعرف على الوجه، وتطبيق الصالة الرياضية المخصص، ونظام إدارة علاقات العملاء الكامل، والإدارة المالية

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