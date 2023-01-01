WebCatalog
Liqi

Liqi

liqi.com.br

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Liqi على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مع تطبيق Liqi، لديك عالم العملات المشفرة بأكمله في راحة يدك للاستثمار في عملة البيتكوين، ومجموعة واسعة من رموز الأصول والعملات المشفرة بأمان. قم بشراء وبيع العملات المشفرة، وتتبع استثماراتك، وتحكم في الأصول الموجودة في محفظتك، وتحقق من بيانات المعاملات الخاصة بك، وتمتع بإمكانية الوصول إلى جميع تحديثات السوق وعروض الأسعار في الوقت الفعلي.

الموقع الإلكتروني: liqi.com.br

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Liqi. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

PHC GO

PHC GO

phcgo.net

Finclass

Finclass

finclass.com

SpyHorus

SpyHorus

spyhorus.com

TradeMap

TradeMap

trademap.com.br

followize

followize

followize.com.br

AM Gestor

AM Gestor

amgestor.com.br

NuInvest

NuInvest

nuinvest.com.br

Monetus

Monetus


RevGás

RevGás

revgas.com

Track.co

Track.co

track.co

Wispot

Wispot

wispot.com.br

Gorila

Gorila

gorila.com.br

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية