تقسيم الدفع: الحل الذي يسمح لك بتقسيم الدفع بين عدة مستلمين في مبيعات لمرة واحدة أو مبيعات متكررة، مثل الرسوم الشهرية والاشتراكات.

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