Braip

Braip

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الموقع الإلكتروني: braip.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Braip على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نحن منصة مدفوعات كاملة! نحن نقدم العديد من الأدوات والحلول لعملائنا لبيع منتجاتهم المادية ومنتجات المعلومات بطريقة آمنة وسريعة وأكثر ربحية! في أقل من 6 سنوات، حققنا بالفعل مكانتنا بين أكبر وأفضل الشركات في البرازيل، وتعتبرنا شركة Great Place To Work، مكانًا ممتازًا للعمل. يمكنك التأكد من شيء واحد: بمساعدتنا، سيصبح النمو في السوق الرقمية أسهل بكثير! نحن ملتزمون بشدة بالتطور ومواكبة التغيرات التكنولوجية في السوق. ولذلك، فإننا نستخدم خوادم فعالة وجاهزة لمعالجة جميع البيانات بسرعة وأمان، مما يوفر الراحة لجميع العملاء. يعرف أي شخص يعرف Braip أننا على استعداد لتقديم الدعم والمعرفة للمبدعين والشركات التابعة والعملاء الذين يستخدمون المنصة للترويج للمنتجات أو الإعلان عنها أو شرائها. وذلك لأن فريقنا يتكون من محترفين يمنحون الأولوية للتوازن بين الخدمة الإنسانية والحازمة! بيئة العمل لدينا تشاركية وتتعاون في عملية التطور الشخصي والمهني لفريق Braip. كل هذا لأننا نعلم أن التركيز على المجموعة أمر مهم للغاية، ولكن احترام وإفساح المجال لفردية كل شخص أمر ضروري لتحقيق نتيجة متعددة وفعالة!

الموقع الإلكتروني: braip.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Braip. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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