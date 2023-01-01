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Time Doctor

Time Doctor

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الموقع الإلكتروني: timedoctor.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Time Doctor على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Time Doctor هي أداة SaaS لمراقبة الموظفين أطلقها أصحاب موقع Staff.com في عام 2012. وتتضمن ميزات تسجيل ضغطات المفاتيح ولقطات الشاشة وتتبع استخدام الإنترنت. تطبيق متعدد الوظائف لمراقبة الموظفين مع إدارة علاقات العملاء (CRM) وإمكانيات العلامة البيضاء.

الموقع الإلكتروني: timedoctor.com

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