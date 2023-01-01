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Time Doctor هي أداة SaaS لمراقبة الموظفين أطلقها أصحاب موقع Staff.com في عام 2012. وتتضمن ميزات تسجيل ضغطات المفاتيح ولقطات الشاشة وتتبع استخدام الإنترنت. تطبيق متعدد الوظائف لمراقبة الموظفين مع إدارة علاقات العملاء (CRM) وإمكانيات العلامة البيضاء.

الموقع الإلكتروني: timedoctor.com

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