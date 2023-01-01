تتبع وقت العمل الوظيفي لجميع الصناعات تقدم Kellokortti حلولاً مبتكرة لمراقبة وقت العمل وترجمة TES والتخطيط للإجازات. معروف بالتنفيذ السريع وواجهة المستخدم السهلة وخدمة الدعم الوظيفية!

الموقع الإلكتروني: kellokortti.fi

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