Jirav هو الجيل القادم من برامج تخطيط الأعمال. يوفر حل إعداد الميزانية والتنبؤ وإعداد التقارير ولوحة المعلومات الشامل لدينا تنفيذًا أسرع وواجهة أكثر سهولة بتكلفة إجمالية تلبي بشكل أفضل احتياجات الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 5 إلى 500 موظف. يوفر Jirav أسرع وقت للتقييم من خلال عمليات التكامل الأصلية التي تساعد على الاتصال تلقائيًا في دقائق معدودة بالأنظمة بما في ذلك NetSuite وIntacct وQuickBooks وXero حتى تتمكن من البدء في التخطيط على الفور.

الموقع الإلكتروني: jirav.com

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