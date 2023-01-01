WebCatalog
Jirav

Jirav

app.jirav.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jirav على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Jirav هو الجيل القادم من برامج تخطيط الأعمال. يوفر حل إعداد الميزانية والتنبؤ وإعداد التقارير ولوحة المعلومات الشامل لدينا تنفيذًا أسرع وواجهة أكثر سهولة بتكلفة إجمالية تلبي بشكل أفضل احتياجات الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 5 إلى 500 موظف. يوفر Jirav أسرع وقت للتقييم من خلال عمليات التكامل الأصلية التي تساعد على الاتصال تلقائيًا في دقائق معدودة بالأنظمة بما في ذلك NetSuite وIntacct وQuickBooks وXero حتى تتمكن من البدء في التخطيط على الفور.

الموقع الإلكتروني: jirav.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jirav. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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